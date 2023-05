Luc-la-Primaube. Le yoga source de bien-être et de paix intérieure

Parmi les ateliers de relaxation/détente, la MJC de Luc-la-Primaube propose trois cours de yoga, dont un avec Patricia Girard, enseignante de yoga, diplômée de l’IFY (Institut Français de Yoga) par François Lorin, certifiée en yoga prénatal par l’Institut De Gasquet, professeure d’éducation physique et sportive, elle enseigne à l’Université Champollion, et intervient en anatomie et physiologie dans la formation de professeur de yoga. Elle assure les cours le mardi de 9 h 00 à 10 h 30, salle Vol de Nuit à l’espace Antoine Saint-Exupéry. Elle propose un travail d’alignements et d’ajustements posturaux précis, afin de développer la force intérieure et la libération des tensions profondes. Aussi propose-t-elle de façon alternative des séances plutôt posturales, axées sur la justesse et la stabilité des postures et des séances plus dynamiques et fluides basées sur la synchronisation du souffle et du mouvement…

Renseignements auprès de la MJC au 05 65 42 30 33 ou sur accueil@mjcllp.fr