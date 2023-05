Mur-de-Barrez. Oscar Cransac-Chayrigues tutoie les sommets

Invité par la Fédération Française d’Athlétisme, après une magnifique 29e place (et 9e en cadet 1re année) aux Championnats de France FFA de cross-country à Carhaix (Finistère) le 12 mars dernier, Oscar Cransac- Chayrigues a participé le 14 mai aux championnats de France de course en montagne au Super Dévoluy (Hautes-Alpes) sur une distance de 5 500 m avec un dénivelé de 345 mètres.

Il se classe 4e, (à égalité de temps avec le 3e en 27 minutes 12) sur 76 concurrents. Cité au départ de la course parmi les favoris, Oscar n’a pas déçu et a mené la course pendant la montée avant de relâcher légèrement en descente. Oscar Cransac-Chayrigues fait la fierté de son entraîneur Benoît Dunet, de son club le Stade Ruthénois, de sa famille et de ses amis notamment au lycée Monteil à Rodez.

Ce résultat en appelle d’autres puisque les 4 premiers de chaque catégorie de course sont qualifiés pour disputer le samedi 27 mai à Annecy en Haute-Savoie, la Coupe du Monde cadet de course en montagne. À cette occasion, il va donc, avec les 3 premiers de l’épreuve, revêtir le maillot et la tenue de l’équipe de France.

Quelle aventure et quel exploit pour Oscar, un Barrézien qui n’a que 15 ans, et peut envisager d’autres bons résultats que ce soit en cross, sur piste ou en montagne…

Souhaitons-lui bonne chance, nos sincères félicitations et pleine réussite !