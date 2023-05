Villefranche-de-Rouergue. Trail et randonnée au programme des féminines

Le club "Courir ou marcher au féminin" n’a récemment pas dérogé à ses objectifs et était présent sur deux fronts à la fois.

D’abord Anaïs a fait honneur à la section course en participant au trail de Monteils et en y obtenant un bon classement, puisqu’elle a terminé 5e féminine sur le 10 km. Une belle performance. Pendant ce temps, les marcheuses s’étaient donné rendez-vous pour une randonnée "à la journée" dans le Lot voisin. Après avoir apprécié un café et surtout la bonne fouace de Chantal, elles ont arpenté les chemins du Quercy autour de l’Igue de Grégols et ont bouclé les 23 km avant l’arrivée de la pluie.

C’est un très beau circuit qui leur a été proposé et qu’elles ont pu découvrir et cela dans une ambiance conviviale.