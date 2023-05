Marcillac-Vallon. Jour de vacances avec le patronage paroissial

Depuis la rentrée de septembre, frère Foucaud, curé de la paroisse Saint-Vincent du Vallon, a relancé le patronage paroissial, "le patro" pour les enfants qui le fréquentent. Profitant des premiers beaux jours des vacances de printemps, , une vingtaine d’entre eux et leurs accompagnateurs ont fait une sortie sur le Causse sous la conduite de frère Foucauld. Direction Solsac tout d’abord, où après avoir joué à l’épervier, les jeunes ont préparé la messe qu’ils allaient ensuite chanter et servir à l’église du village.

Quelques habitants du hameau les ont rejoints autour de Geneviève Viala pour l’office célébré à l’intention d’Albert Lefebvre récemment disparu et qui fut "un éducateur innovant jusqu’au bout et un croyant fervent". Le verre de l’amitié a été partagé après la cérémonie tandis que les cloches de l’église étaient sonnées manuellement et à toute volée.

La petite troupe fut ensuite accueillie très chaleureusement à Billorgues par la famille Rançon. Pique-nique et jeux collectifs dans le parc, puis visite du château du général Tarayre ont meublé l’après-midi. Le récit de la vie de ce général d’Empire ayant participé à la campagne d’Égypte et à la bataille d’Austerlitz a impressionné les plus aventuriers et les plus férus d’histoire.

Durant la période scolaire, le patronage propose de nombreuses activités aux enfants à la Maison paroissiale qui ouvre ses portes dès 8 h 45 : : jeux, ateliers créatifs, goûter, catéchisme et depuis peu conversation anglaise. Une semaine sur deux, la matinée se termine à 11 h 30 par la messe. Renseignements : stvincentduvallon@orange.fr ; 05 65 71 73 31.