Spécial Foire de Rodez : Claude Pinco, l'homme qui sublime le fer va exposer au haras

L’artiste installé à Firmi, où plusieurs centaines de ses œuvres sont rassemblées, sera présent lors de la foire de Rodez pour présenter quelques-unes de ses pièces les plus monumentales. Et cela promet. En attendant, rencontre avec un homme guidé par la passion et l’héritage familial.

De larges et hautes sculptures particulièrement visibles depuis le bord de la route, sur la commune de Firmi, interpellent d’emblée les visiteurs. Depuis trois ans maintenant, les œuvres de Claude Pinco surprennent, incitent à pousser la porte de son atelier.

À l’intérieur, des sculptures monumentales, imposantes, d’autres plus modestes. Plusieurs centaines de créatures, de formes, de fer qui ont pris vie sous la main de l’artiste qui a patiemment travaillé, plusieurs durant, la matière.

A lire aussi : Spécial foire de Rodez : avec ses luminaires haut de gamme, Visionaute sera en pleine lumière

La relève est assurée

« J’ai toujours aimé l’art et j’ai toujours plus au moins travaillé les matières qui me plaisaient, comme le bois, raconte Claude Pinco, impatient de partager ses créations lors de la foire de Rodez début juin. Mais sans jamais envisager d’en faire le commerce. »

Tout au long de sa vie, en parallèle, il enchaîne les petits boulots, mais le besoin « de liberté » semblait plus fort. Avec, toujours dans un coin de sa tête, ce besoin de créer et de dessiner des formes inspirées de son environnement. Et puis, après une succession de rencontres Claude Pinco décide de se lancer. « Ma compagne m’aide beaucoup pour avoir des idées, mais c’est moi qui réalise ensuite les œuvres », explique-t-il. Pendant environ cinq ans, ces réalisations sont vendues dans des expositions, des marchés de Noël, des marchés d’été. « Un jour, un client possédant un gros magasin sur Paris demande la réalisation d’objets plus volumineux comme un cheval », raconte l’artiste.

À partir de pièces de motos, et désormais de fûts découpés, Claude Pinco soude à l’arc, ponce, découpe… « On fait tout à la main. Cela rend le travail plus physique mais dans un même temps, je peux ainsi adapter les pièces et faire ce que je souhaite », explique-t-il.

À l’avenir, l’artiste firminois compte travailler sur des tableaux monumentaux, toujours à partir d’une matière première brute, toujours le fer. Et puis, il reçoit depuis plusieurs années l’aide de sa fille, Lisa, qui pourrait bien prendre la relève. « En tout cas, ça lui plaît et elle est plutôt douée dans ce qu’elle fait », se réjouit Claude Pinco.

Toutes les informations à retrouver sur foirederodez.fr