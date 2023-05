Spécial foire de Rodez : avec ses luminaires haut de gamme, Visionaute sera en pleine lumière

Depuis plusieurs années, le groupe Visionaute développe ses références de luminaires haut de gamme pour l’hôtellerie, les commerces ou tout simplement les particuliers. Une branche de l’entreprise qui représente aujourd’hui 10 % du chiffre d’affaires et qui pourrait atteindre rapidement les 30 %.

Du 8 au 12 juin, c'est le grand retour de la foire de Rodez Plus de 150 exposants dans divers domaines, des animations en veux-tu en voilà, un cadre idyllique…Du 8 au 12 juin, Rodez renouera avec sa traditionnelle foire-exposition. Organisé par Centre Presse et sa filiale événementielle, Midi Events, l’événement se tiendra au haras, en partenariat avec la Ville, propriétaire du lieu. Dans ce magnifique écrin, à deux pas du centre-ville, les visiteurs pourront ainsi déambuler dans les allées d’exposants, répartis en plusieurs villages thématiques : maison et jardin, terroir et gastronomie, artisanat, mode, beauté, bien-être, loisirs, tourisme, agriculture, auto-moto, immobilier… "C’est l’occasion parfaite pour concrétiser ses projets et se faire plaisir en rencontrant des professionnels en un même lieu », assurent les organisateurs, heureux à l’instar des commerçants de voir cette foire-exposition revivre dans la préfecture après neuf ans d’absence. Ça promet !" Horaires d’ouverture : jeudi 8 juin (14 heures-20 heures), vendredi 9 juin (10 heures-18 h 30, nocturne de 18 h 30 à 23 heures), samedi 10 juin (10 heures-20 heures), dimanche 11 juin (10 heures-20 heures), lundi 12 juin (10 heures-18 heures).

Entrée : 5 € plein tarif, 4 € tarif réduit, 3 € tarif spécial après-midi du jeudi 8 juin, gratuit pour les moins de 16 ans. Vous souhaitez exposer ? Pour les personnes intéressées par un stand, il est possible de prendre contact au 05 81 19 12 74 ou au 06 30 99 50 96. Toutes les informations à retrouver sur foirederodez.fr

Sans doute plus que tout autre accessoire, les luminaires peuvent donner le ton à une pièce, une salle, contribuer à un sentiment et à l’expérience à l’usager ou du client. Et ça, Didier Auzuech l’a bien compris. L’entreprise développe, depuis plusieurs années, en parallèle de son activité de vidéosurveillance au sein du monde agricole, de service après-vente sur des outils sécuritaires, la fabrication de luminaire combinant l’esthétique à la technologie.

Un nouveau modèle présenté

Lors de cette foire de Rodez, Didier Auzuech compte d’ailleurs présenter un nouveau modèle issu de la collaboration avec un artiste représentant le monde du street-art. "Nous allons profiter de cet événement pour montrer également les autres produits de notre gamme", se félicite Didier Auzuech.

Dans les ateliers installés à Pierrefiche-d’Olt où les récents agrandissements du bâtiment de stockage prouvent, si besoin est, de la bonne marche de l’entreprise, la gamme "Tubelight", estampillée Fabriqué en Aveyron, depuis mai 2016, est assemblée à la main et testée à l’unité. La gamme compte environ 150 références. "Grâce aux nouvelles technologies, nous avons pu doubler la longueur de vie des Leds qui sont passées de 50 000 heures d’utilisation à plus de 103 000 heures", rappelle le patron de la société.

Leds : de 50 000 heures d'utilisation à plus de 100 000

Et d’autres collaborations avec des artistes sont à prévoir. Afin d’étoffer la gamme et de séduire un public toujours plus large. La société peut également bénéficier de l’expérience acquise dans le domaine de l’éclairage de type industriel. "Nous avons, par exemple, équipé des parkings à Monaco, avec des technologies intelligentes qui permettent de réduire la consommation électrique et qui s’adaptent en fonction de la fréquentation."

Croissance rapide

Des produits qui ont déjà séduit des clients aux quatre coins du monde et bien évidemment en France. Que ce soit pour des hôtels, des restaurants, des boutiques ou bien des particuliers. Cette branche du groupe Visionaute représente environ "10 % de notre chiffre d’affaires". "Mais nous espérons rapidement atteindre les 20 à 30 %", détaille Didier Auzuech.

Pour rivaliser face à la concurrence redoutable, notamment de celle venue de Chine. "Mais nous avons l’avantage de proposer une production qui se veut réactive à la demande et surtout qui est fabriquée sur place, dans nos ateliers de Pierrefiche-d’Olt, explique-t-il. Seulement, il faut également comprendre que les exigences que nous avons et que les matériaux que nous utilisons ont un coût. Et les clients doivent également l’entendre, ce qui n’est pas toujours évident."