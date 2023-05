Ari Boulogne : "Il vivait dans un état de désintégration physique étonnante", le journaliste Bernard Pascuito raconte son dernier entretien avec lui

Le journaliste et écrivain Bernard Pascuito avait rencontré Ari Boulogne, retrouvé mort chez lui ce samedi, en juin 2022 dans le cadre d’un livre consacré à Alain Delon. Il raconte cet entretien dans une interview accordée en exclusivité à Midi Libre.



Vous avez rencontré Ari Boulogne le 9 juin 2022 à Paris. Dans quel cadre s’est déroulé cet entretien ?

Comme je travaillais depuis plusieurs années sur une biographie d’Alain Delon (Alain Delon, une vie aux aguets, édition l’Archipel, NDLR), j’ai souhaité rencontrer Ari Boulogne. J’ai fait la demande auprès de son avocat maître Fleury. Alors qu’il avait refusé plusieurs entretiens depuis des années, il a accepté de me voir.

Le 9 juin 2022, je me suis rendu dans l’appartement qu’il occupait rue Cambronne dans le XVe arrondissement à Paris. J’ai été accueilli très gentiment par sa compagne Yasmina Saïdi avec qui j’avais programmé le rendez-vous. C’est elle qui en quelque sorte a fait l’interprète lors de notre entretien avec Ari Boulogne.

Que voulez-vous dire ?

J’ai trouvé Ari Boulogne dans un état de délabrement, de dénuement, de désintégration physique étonnant. Je ne m’attendais pas à ça.

Comment est-ce possible ?

Sur les quinze dernières années, il avait eu deux AVC absolument destructifs. On sait que pendant plus de trente ans, il avait été drogué et avait fait plusieurs cures de désintoxication. Désormais, il était hémiplégique. Il a fait notre rencontre assis-couché dans un fauteuil, il était complètement tordu, il parvenait à peine à tenir sa cigarette.

Dans quel environnement vivait-il ?

Il ne possédait rien dans ce petit deux-pièces. J’ai été choqué par l’état de dénuement terrible. Je me demandais comment des gens pouvaient vivre comme ça sans que personne ne s’occupe d’eux, ni du point de vue de la famille d’Ari Boulogne (il avait deux enfants), ni par les services sociaux. En sortant de cette rencontre, j’étais écrasé par ce que j’avais vu. ça pose des questions sur les personnes qui ont nié l’existence d’Ari.

Quel rôle a joué sa compagne Yasmina Saïdi, placée en garde à vue ?

Je ne peux pas m’exprimer sur les raisons de la garde à vue. Je peux simplement dire qu’elle s’occupait merveilleusement d’Ari, elle était très à son écoute.

Ari a toujours clamé être le fils d’Alain Delon. Qu’éprouvait-il à l’égard de celui-ci ?

Je lui ai posé la question suivante : “Si vous vous trouviez demain face à Alain Delon, que lui diriez-vous ?”. Il m’a répondu : “Je lui dirais : pourquoi tu ne veux pas discuter avec moi ? Pourquoi tu as laissé faire tout ça ? Ils m’ont enlevé à ma mère, la personne la plus importante de ma vie, pour ensuite me rejeter… Je ne comprends pas”.

Quand il dit “ils”, à qui fait-il allusion ?

À la mère d’Alain Delon, sa grand-mère Edith, à son mari, Paul Boulogne, qui plus tard l’a adopté et lui a donné son nom. En réalité, sa colère la plus vive était envers sa grand-mère. Il lui en voulait parce qu’il estimait qu’elle l’avait séparé de sa mère, la chanteuse Nico, qu’elle n’aimait pas, pour l’élever dans le culte d’Alain Delon. Elle lui disait souvent : “Alain Delon viendra te chercher un jour”. Il y a une anecdote saisissante. Petit, il dormait dans la chambre d’Alain Delon, enfant et ado. Elle lui avait mis sur la table de chevet une photo d’Alain Delon, jamais il n’a eu une photo de sa mère.

Sa mère qu’il adorait.

En vieillissant, il faisait une fixation sur elle. Il l’adorait, il ne pouvait pas admettre que sa mère ait été chassée de sa vie. En plus, il souffrait qu’elle soit traitée de menteuse alors qu’elle lui avait toujours dit qu’Alain Delon était son père.

Alain Delon n’a jamais vraiment été clair avec Ari.

On a compris qu’Alain Delon ne voulait pas de cet enfant. De là à penser que la mère de l’enfant ait menti effrontément… En plus, on peut se demander pourquoi la mère d’Alain Delon aurait voulu recueillir un enfant qui lui était étranger. Dans ce cas, on peut parler de déni. Ari n’a jamais compris cette attitude. Quand je l’ai interrogé, il m’a dit : “S’il a des doutes, pourquoi a-t-il toujours refusé de se prêter à un test ADN ? L’affaire aurait été réglée en quelques jours. Mais non, il a toujours fui par tous les moyens.”

Delon et Ari ont eu un échange une fois. La conversation est terrifiante.

Tout ce qu’il a trouvé à lui dire en l’espace de vingt minutes, c’est qu’il n’était pas son fils, qu’il n’avait pas ses yeux, pas ses traits, qu’il ne lui ressemblait pas. Il est allé jusqu’à lui dire : “Je n’ai couché qu’une fois avec ta mère, alors il faut que tu comprennes, on peut être copains, tu es mon pote, mais je ne suis pas ton père, mets-toi ça dans la tête, je ne suis pas ton père”.

Anthony Delon a rendu hommage à Ari sur les réseaux sociaux. Comment l’interprétez-vous ?

Cela ne m’étonne pas de la part d’Anthony, c’est très élégant et ça en dit long sur cette affaire de paternité. ça compense le commentaire de l’avocat d’Alain Delon qui est affligeant.