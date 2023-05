Aveyron : le premier orage de la semaine inonde les rues d'Onet-le-Château

La municipalité castonétoise a conseillé ce lundi 22 mai d'éviter d'emprunter la rue du Pivert et le boulevard des Capucines.



Vite et bien : alors qu'est annoncé cette semaine un temps gris, orageux et pluvieux pour l'Aveyron, le premier orage de cette semaine qui est tombé sur la région ruthénoise, ce lundi 22 mai vers 15 heures, a été bref mais intense. Cet orage de grêle a particulièrement arrosé Onet-le-Château, puisque peu après l'orage, la municipalité castonétoise, vers 15 h 30, publiait sur son compte Facebook une information faisant état de rues inondées. Elle conseillait aux usagers d'éviter la rue du Pivert, qui part de Fontages vers les Costes-Rouges et le boulevard des Balquières, rendue impraticable par les intempéries.

Elle signalait par ailleurs qu'une intervention était également en cours boulevard des Capucines. Les services techniques de la Ville et la police municipale sont intervenus pour rendre les lieux dans leur état normal.

Environ 20 mm d'eau en quelques minutes

Ailleurs en Aveyron, de semblables orages, courts et intenses, ont éclaté ça et là durant ce lundi. Vers 13 heures, Météo Sud-Aveyron relevait plusieurs cellules orageuses se déplaçant vers l'ouest, du côté de Trémouilles, dans la vallée du Lot vers Estaing et au sud dans la vallée du Cernon.

Vers 16 heures, relevait Météo Ciel, des orages grondaient à l'ouest de Rodez et des pluies de modérées à fortes sévissaient dans la vallée du Lot et sur le Lévezou. Au plus fort des précipitations, il tombait autour de 20 mm d'eau en quelques minutes.

Ces fortes averses de pluie et de grêle ont quelque peu perturbé la circulation sur les routes, notamment sur la rocade ruthénoise et du côté de Marcillac.