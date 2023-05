Luc-la-Primaube. Changement de têtes à l’agence Crédit Agricole

Le samedi 13 mai dernier à La Primaube avait lieu le passage de témoin entre l’ancien et le nouveau directeur d’agence du Crédit Agricole. M. Parenté est appelé à de nouvelles fonctions au sein du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées et M. Garrigues qui était précédemment en poste comme directeur d’agence à Bozouls a pris la responsabilité de l’agence de La Primaube.

Ce moment convivial, auquel participait Jean-Philippe Sadoul, maire de Luc-la-Primaube, mais aussi MM. Daniel Chayrigues et Patrick Saurel administrateurs de la caisse locale, ainsi que MM. Jean-Marie Fabre et Alain Coulon, les anciens directeurs de cette agence, fut l’occasion de rappeler l’importance de l’agence au cœur de La Primaube avec ses douze collaborateurs au service de la population et aussi pour l’économie locale. Cette remise des clés à plusieurs mains s’est conclue par le verre de l’amitié.