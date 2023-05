Magnifique Figaro à la salle des fêtes

Très récemment, le bus Figaro était de passage en notre Bastide. Initialement prévu sur la place Saumade, le spectacle a eu lieu à la salle des fêtes à cause d’une météo très menaçante. C’est un groupe de professionnels de l’Opéra de Toulouse qui a proposé une représentation du Barbier de Séville revisité. En ouverture, point d’orchestre mais un accordéoniste qui, avec brio, a ouvert la soirée. Pendant près de 80 min s’enchaînent musique, chants et textes magnifiquement interprétés. Les amateurs d’opéra-bouffe, comme les autres d’ailleurs, ont eu plaisir à retrouver ou découvrir l’intrépide Figaro serviteur mais surtout brillant entremetteur favorisant une issue heureuse à l’histoire proposée. Très bonne initiative que d’accueillir ce groupe qui sillonne l’académie pour présenter ce spectacle dans les établissements scolaires. Le week-end dernier c’est la mairie de Villeneuve qui a saisi l’opportunité de permettre aux Villeneuvois de découvrir cette représentation d’art lyrique, spectacle que l’on n’a pas l’habitude de voir en notre bastide. L’entrée était gratuite, un apéritif était ensuite offert, donnant ainsi l’occasion d’échanger avec les comédiens et responsables de la troupe. Un moment fort sympathique !