Luc-la-Primaube. Téléthon : l’hommage à Gilbert Béteille

Gilbert Béteille était présent lors du Merci Téléthon le 1er mai 2019 en présence de Laurence Tiennot-Herment, présidente de l’Association Française contre les Myopathies depuis 2003.

Maryse Vacquier, coordinatrice locale du Téléthon, a tenu à rendre un hommage appuyé à Gilbert Béteille, récemment disparu, qui s’est investi sans compter dans la cause du Téléthon :

"La triste nouvelle est tombée, Gilbert nous a quittés. Après quelques mois d’hospitalisation, la maladie l’a emportée. Ce samedi tu aurais dû être là, comme chaque année, pour cette journée du Merci Téléthon départemental. Toute l’équipe était présente autour de Michel Allot, le président de la coordination départementale, pour la mise en place de la salle, mais il manquait ce sourire, ces petites blagues et cette voix si reconnaissable. La réunion débutait en fin d’après-midi. De nombreux bénévoles représentant les différents cantons du département étaient présents et ont appris la mauvaise nouvelle. Michel Allot, lui aussi très touché, après avoir salué les personnalités, après avoir souhaité la bienvenue à tous, invitait l’assemblée à faire une minute de silence pour toi Gilbert et pour toutes les personnes qui nous ont quittés depuis le dernier merci Téléthon le 1er mai 2019. Chaque délégué commentait les résultats du Téléthon 2022. Notre commune a affiché le montant le plus élevé, 17 801 €, toujours en progression depuis 2002, l’année où Cyril décidait de s’investir pour cette cause. Que de chemin parcouru pendant toutes ces années. Tu étais là, toujours présent, toujours disponible et cette année 2022 restera gravée dans nos cœurs. Merci Gilbert pour toutes ces années passées à tes côtés à préparer ces soirées du Téléthon. Merci Gilbert pour cette bonne humeur que tu savais nous faire partager. Merci Gilbert pour ta disponibilité, ton aide lorsque nous faisions nos sorties des Caminaïres, tu étais là aussi. Merci Gilbert pour ton investissement à la paroisse, avec entre autres le quine et la vente des gâteaux pour la fête de Pâques. Tu es parti rejoindre ta petite étoile. Nos pensées vont vers Suzette, Xavier et Solange, Delphine et Daniel tes enfants, tes petits enfants et ton arrière-petite-fille. Il va nous manquer un maillon sur cette chaîne du Téléthon Luco-primaubois."