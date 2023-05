Un petit air de règlements de comptes au conseil municipal de Rodez

Dans la perspective de la réalisation de la future halle marchande de la ville, la municipalité a pris l’option de réunir un jury local pour valider le choix des quinze commerçants qui pourront l’occuper. Dans ce jury, composé d’un représentant de l’association des commerçants Cassiopée, un représentant de la CCI, un représentant de la Chambre de métiers et sept élus de la ville. Six de la majorité et un de l’opposition. Les élus qui composeront ce jury sont, pour la majorité, Monique Herment-Bultel, Martine Bezombes, Régine Taussat, Christophe Lauras, Frédéric Rubio, Jean François Bouges, et pour l’opposition, Franck Cortese.