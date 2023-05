Ventes de livres : la saga "Les Sept Sœurs" s'achève sur une bonne note

(ETX Daily Up) - Le huitième et dernier tome du phénomène littéraire "Les Sept Sœurs", intitulé "Atlas - L'histoire de Pa Salt", de la regrettée Lucinda Riley, co-écrit par Harry Whittaker, s'impose dès sa sortie en tête du classement des ventes de livres établi par Edistat. Il devance deux romans de Virginie Grimaldi : le format poche de "Il nous restera ça", et "Une belle vie", respectivement deuxième et troisième du Top 10.

Classement des meilleures ventes de livres du 8 au 14 mai 2023 :

1. "Les Sept Sœurs T.8 - Atlas : L'histoire de Pa Salt", Lucinda Riley et Harry Whittaker (Charleston)

2. "Il nous restera ça", Virginie Grimaldi (Le Livre de Poche)

3. "Une belle vie", Virginie Grimaldi (Flammarion)

4. "La faille", Franck Thilliez (Fleuve noir)

5. "Connemara", Nicolas Mathieu (Actes Sud)

6. "Elles T.3 - Plurielle(s)", Kid Toussaint et Aveline Stokart (Lombard)

7. "Labyrinthes", Franck Thilliez (Pocket)

8. "One Piece T.104", Eiichiro Oda (Glénat)

9. "Rouge Karma", Jean-Christophe Grangé (Albin Michel)

10. "Bleak, 3 histoires d'horreur T.2", Squeezie, Guillaume Natas, Théodore Bonnet, Geoffrey Champin, Arsène Lecuire, Anne-Clotilde Jammes, Vladimir Roszak (Link Digital Spirit)





Méthodologie : le classement des meilleures ventes est établi sur 1.200 points livres du réseau Edistat-TiteLive (Edistat.com). Toute reprise de ce classement doit impérativement avoir été validée par la société TiteLive.