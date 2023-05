Druelle Balsac. Football : Les réservistes du DFC sauvent leur place en D1

Ce sont les U13 qui ouvraient récemment le bal en participant à un tournoi caritatif à Onet en faveur d’un village Malgache. Ils ont effectué un beau parcours, ne s’inclinant qu’en finale aux pénalties.

En suivant, le DFC avait engagé 4 équipes au tournoi du FC Comtal : une U7, une U9 et deux U11. Toutes ont obtenu de bons résultats, notamment l’équipe 1 des U11 qui a perdu en finale aux pénalties.

Dans le même temps, à Réquista, les séniors 3 disputaient la finale du challenge D5 Nutalis contre Saint-Affrique 3. Les sudistes, plus expérimentés, marquaient aux 30e et 65e. Chevignon redonnera espoir aux Druellois à la 75e mais le score ne bougera plus. 2 à 1. Il ne reste plus à cette équipe qui a bien préparé la 1/2 finale D5 contre Remeize (48). Bon rétablissement à Bartolozzi. Les U15/U18 F ramènent un bon match nul de chez le leader Sète, 0 à 0. Enfin, les séniors 2 jouaient gros à domicile contre Lévezou. La victoire était nécessaire pour se maintenir en D1.

Les deux équipes ne lâchaient rien et il fallait attendre la 74e pour voir El Ouachni donner la victoire aux Druellois.

Un gros moment d’émotion avec la fin de carrière de Blanc, Bonnet et Gineste Pradalier. Souhaitons le meilleur à Lucas Combres blessé en cours de match.