Jusqu'en septembre, un "cycle mémoriel" célèbre Jean Moulin en Aveyron

Ce cycle mémoriel en hommage à Jean Moulin a été officiellement lancé le 30 avril lors de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation. D’autres événements sont programmés jusqu’au 17 septembre.

Jeudi 25 mai, remise des prix du Concours national de la Résistance et de la Déportation.

Samedi 27 mai : journée nationale de la Résistance.

Dimanche 18 juin : commémoration de l’Appel du Général de Gaulle du 18 juin

1940 à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi.

Samedi 8 juillet : baptême de la cour d’honneur de la préfecture, en « cour d’honneur Jean-Moulin ».

Dimanche 16 juillet : journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France.

16 et 17 septembre : Journées européennes du Patrimoine.

Lors de chacune des cérémonies, le livret « la vie de Jean Moulin et les lieux de sa mémoire » sera remis aux écoliers présents qui en feront la demande auprès des agents de la préfecture.