Palmarès Pavillon Bleu : l'Occitanie continue de régner, avec 128 plages et ports labellisés

Le palmarès national Pavillon Bleu des plages et ports labellisés en 2023 est tombé, ce mercredi 24 mai. Et c'est un triomphe pour l'Occitanie, qui compte 128 lieux récompensés.

Le Pavillon Bleu a dévoilé son palmarès, pour l'année 2023, ce mercredi 24 mai. À l'échelle du pays, 511 plages et ports de plaisance sont labellisés à l'approche de l'été.

Label Pavillon Bleu : kézako ?

Label international de tourisme durable, le Pavillon Bleu est décerné, chaque année, aux plages et ports de plaisance honorant une politique touristique qui respecte l'environnement et l'humain. Président de Teragir, association qui développe, en France, le Pavillon Bleu, Rodolphe Dugon a insisté sur "la qualité de l'eau", qui "constitue une condition fondamentale d'attribution du label depuis sa création en 1985".

Triomphe de l'Occitanie

Deux régions abritent, à elles seules, 241 sites : l'Occitanie et la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Mais c'est bien le premier des deux territoires qui domine les débats, avec 128 sites labellisés, contre 113 pour le secteur du sud-est de la France.

Quelles sont les plages labellisées ?

Dans le détail, l'Occitanie possède 108 plages et 20 ports labellisés. Au rayon des plages, les départements du littoral sont, logiquement, les plus récompensés : l'Hérault, les Pyrénées-Orientales et l'Aude comprennent, à eux seuls, 43, 31 et 14 plages labellisées. Du côté de l'Aveyron, Salles-Curan dispose du label bleu pour la huitième année consécutive. Voici les lieux récompensés, département par département.

Aude : 14 sites dans cinq communes

Fleury d’Aude : Les Cabanes de Fleury, Saint-Pierre-La-Mer | Gruissan : Grazel, Les Chalets | Leucate : La Franqui, Leucate Plage, Naturistes (Port Leucate), Le Kyklos, Copacabana (Port Leucate) | Narbonne-Plage : Plage du Centre, Plage des Karantes, Plage du Languedoc, Plage du Créneau Naturel | Port-la-Nouvelle : Plage du Front de Mer.

Aveyron : deux sites dans une commune

Salles-Curan : Plage des Vernhes 1, Plage des Vernhes 2

Gard : six sites dans une commune

Le-Grau-du-Roi : Le Boucanet, Rive Droite, Rive Gauche, Port Camargue Nord, Port Camargue Sud, Pointe de l’Espiguette

Gers : deux sites dans deux communes

Aignan : Base de loisirs du lac | Castera Verduzan : Base de loisirs

Haute-Garonne : un site dans une commune

Montréjeau Lac Montréjeau

Hérault : 43 sites dans 13 communes

Agde : Grau d’Agde / Saint Vincent, Le Môle, Plage Naturiste, Richelieu, La Roquille | Clermont-l’Hérault : Lac du Salagou - plage du camping | Frontignan la Peyrade : L’entrée, Le Port, La Bergerie, Les Aresquiers, Le Grau | La Grande Motte : Grand Travers, Plage Echirolles, Plage du Couchant / Rose des Sables, Saint Clair / Point Zéro | La Salvetat-sur-Agout : Plage Lac de la Raviège - Gua des Brasses, Lac de la Raviège - Les Bouldouires | Marseillan : Plage d’honneur, Robinson | Mauguio-Carnon : Carnon Centre, Carnon / Degrasse, Carnon l’Avranche (De Grasse/Suffren), Carnon les Dunes (secteur grand travers) | Palavas-les-Flots : Rive Droite - L’Albatros, Rive Droite - Saint Pierre, Rive Gauche - Le Grec, Rive Gauche - St Maurice, Rive Gauche - St Roch | Portiragnes : La Redoute (Blockhaus), Le Bosquet | Sète : Plage des 3 Digues, Plage du Castellas, Plage du Lazaret, Plage de la Baleine, Plage de la Fontaine, Plage du Lido | Valras-Plage : Casino, De Gaulle, Les Mouettes, Poste de secours central | Vias : Farinette | Villeneuve-lès-Maguelone : Plage du Pilou, Plage du Prévost

Lot : deux sites dans deux communes

Catus Plage Lac Vert | Montcuq-en-Quercy-Blanc Plage de Saint-Sernin

Lozère : un site dans une commune

Villefort Lac de Villefort

Pyrénées-Orientales : 31 sites dans neuf communes

Argelès-sur-Mer : Plage Centre-Pins, Plage de la Marenda-Tamariguer, Plage du Racou, Plage Sud | Banyuls-sur-Mer : Plage Centrale | Canet-en-Roussillon : Plage du Sardinal (Port-GCU), Plage du Roussillon, Plage Centrale, Plage du Grand Large, Plage de la Marenda, Plage du Mar Estang | Cerbère : Plage principale | Port-Barcarès : Plage du Lydia, Plage Digue Sud du Port, Plage du Village | Port-Vendres : Plage Bernardi, Plage de l’Usine | Saint-Cyprien : Plage de l’Art PS1, Plage de l’Art PS2, Plage du Port, Plage des Capellans, Plage de la Lagune | Sainte-Marie-la-Mer : Plage du camping municipal, Plage du 1er Epi, Plage du 2ème Epi, Plage du 3ème Epi, Plage du 4ème Epi, Plage Centrale | Torreilles : Plage Centre, Plage Nord, Plage Sud

Tarn : quatre sites dans quatre communes

Blaye-les-Mines : Plage sainte marie | Nages : Plage de Rieu-Montagné | Rivières : Baignade de Rivières - Aiguelèze | Trébas-les-Bains : Base de loisirs de Trébas

Tarn-et-Garonne : deux sites dans deux communes

Molières : Lac Plage Sable | Monclar-de-Quercy : Lac Plage coté Toboggan

Quels sont les ports labellisés ?

Du côté des ports labellisés, il y en a 20 en Occitanie : l'Hérault en compte le plus (7), devant l'Aude (5), le Gard et les Pyrénées-Orientales (3).Voici les territoires récompensés, dans le détail, par département :

Aude : cinq ports labellisés

Port de Carcassonne | Port de Castelnaudary | Port de Leucate | Port de Plaisance de Gruissan | Port de Plaisance de Narbonne

Gard : trois ports labellisés

Port de Bellegarde | Port Camargue du Grau du Roi | Port de Plaisance de Gallician

Haute-Garonne : un port labellisé

Port Saint-Sauveur de Toulouse

Hérault : sept ports labellisés

Port de La Grande Motte | Port de Palavas les Flots | Port de Plaisance de Frontignan | Port de Plaisance du Cap d’Agde | Port départemental Vendres en Domitienne | Port de Marseillan Plage | Port de Marseillan Ville

Pyrénées-Orientales : trois ports labellisés

Port de Plaisance de Banyuls | Port d’Argelès-sur-Mer | Port de Plaisance de Saint-Cyprien

Tarn-et-Garonne : un port labellisé

Port Canal