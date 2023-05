Prades-Salars. Le carnaval à l’école de Canet s’amuse avec le printemps

Pour fêter le printemps, les écoliers ont passé une journée à l’école de Canet. Les grandes sections ont passé une partie de la matinée dans la classe des CP-CE1. Les CP leur ont lu des extraits de leurs travaux. Quant aux petits et aux moyens, ils sont partis à la recherche du parc, après l’avoir repéré sur le plan de Canet. Après avoir testé plusieurs fois le toboggan et la balançoire, nous ont partagé un pique-nique tous ensemble. Les enfants ont ensuite décoré leur tee-shirt pour leur spectacle de fin d’année. Puis ils se sont parés de leurs plus beaux déguisements pour défiler dans la cour et sur la place. Et avant de se quitter pour les vacances, les écoliers ont partagé des crêpes réalisées par les parents.