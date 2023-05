Castelnau-de-Mandailles. Le club de quilles sur un air de fête

Mercredi 17 mai, le club de quilles a convié les sponsors à la salle des fêtes de Mandailles pour leur faire honneur et les remercier de leur soutien. En effet grâce à leur générosité, le club a pu acquérir des sweats supplémentaires ainsi que des shorts pour l’ensemble des joueuses et du matériel de jeu, boules et quilloux pour les jeunes.

Le président Roger Solladier a remercié au nom de tous les licenciés les différents partenaires présents à cette soirée, et tout particulièrement Anthony et Justine de L’Auberge du lac à Mandailles, Chantal de L’Auberge de Castelnau, Sylvie et Laurent du garage Bourel, Luc Maulion dirigeant du magasin Netto à Saint-Come-d’Olt et étant excusé Christian Valat de l’entreprise Laguiole Tradition.

Gérard Tarayre, avait aussi été convié pour son rôle d’adjoint et de président de la commission sport à la mairie pour tout le soutien apporté chaque année.

La soirée s’est clôturée par un apéro et autour d’un bon buffet préparé par les joueuses du club.