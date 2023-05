CARTE. Orages : 21 départements en vigilance jaune ce samedi et forte hausse des températures, voici les prévisions

C'est presque un week-end estival qui se dessine du côté des températures, mais 21 départements vont subir les orages ce samedi.

On va aisément dépasser les 20°C partout en France et frôler les 30°C dans la partie sud, mais les orages vont occuper ce samedi du week-end de la Pentecôte dans 21 départements placés en vigilance jaune par Météo France.

En Occitanie, la vigilance concerne l'Aveyron, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées, l'Aiège et la Lozère. À cela s'ajoutent le Cantal, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, l'Ardèche, la Loire, le Rhône, l'Ain, le Jura, le Doubs, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, la Drôme et les Alpes-de-Haute-Provence.

Voici les 21 départements placés en vigilance jaune orages par Météo France. Capture - Météo France

L'alerte orages devrait débuter autour de midi et sera maintenue jusqu'en milieu de soirée.

Une semaine très chaude mais orageuse

Pour dimanche, Météo France prévoit "des averses localement orageuses" à plus basse altitude dans l'Aquitaine, le Limousin, l'Auvergne-Rhône-Alpes et les terres en PACA. "Les températures continuent à monter, avec des maximales atteignant ou dépassant souvent les 25 °C sur la moitié nord, les 26 à 30 °C sur la moitié sud".

La semaine qui suit débutera avec le même schéma : un temps ensoleillé sur la moitié nord et légèrement plus instable au sud "avec des averses parfois orageuses touchant surtout le relief et ses abords". Les températures vont "se maintenir à des niveaux élevés, notamment sur la moitié nord où les maximales seront souvent proches des normales d'un début juillet".