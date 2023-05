Coupe de l'Aveyron : horaires, fan zone, retour à Paul-Lignon... Ce qu'il faut savoir les finales de dimanche

L’emblématique enceinte ruthénoise n’a plus reçu les finales de coupe de l’Aveyron depuis 2019.

Une victoire à elle seule. Fouler la pelouse, désormais hybride, du stade Paul-Lignon revêt une saveur à nulle autre pareille pour tout footballeur aveyronnais. La charge émotionnelle est indubitablement incomparable. Qui plus est devant famille et amis. Ces moments aussi fugaces que précieux étaient interdits depuis 2019. La faute au Covid durant deux saisons sans la reine des compétitions départementales, puis aux travaux de réaménagement d’un stade qui se présente cette fois-ci à demi-rénové.

Alors, certes, Millau et son parc des sports ont eu beau satisfaire à l’intérim tant bien que mal l’an passé, ce retour dans la cathédrale du foot rouergat est escorté de mille promesses de ferveur populaire.

« Je remercie tous ceux qui ont fait la réussite de l’édition millavoise, car c’était un passage obligé. Il est clair qu’on ne pouvait alors pas aller à Rodez, mais il est tout aussi clair que notre “capitale”, c’est Rodez !, n’a pu cacher le président du District de l’Aveyron et organisateur en chef de cette journée du 28 mai, Pierre Bourdet. Tout concourt à faire de Paul-Lignon le centre névralgique du football aveyronnais, magnifiant la volonté des clubs à atteindre cette finale. Ils rêvent tous de se retrouver ici, dans ce stade. D’autant qu’on le voit aussi à la télé avec les matches de Ligue 2 du Raf. Il n’y a pas photo sur le fait que Rodez est l’endroit idéal pour jouer nos finales de coupe de l’Aveyron, c’est même ce qui en fait leur réussite. »

Fan zone, double billetterie et guichets ouverts

Quitte à devoir s’adapter à une configuration singulière, due aux travaux encore en cours. Avec une jauge de 3 200 personnes maximum à respecter strictement. De quoi poser quelques soucis en termes d’organisation.

« On s’est peut-être affolé un peu vite », a soufflé dans la semaine Pierre Bourdet, se rappelant qu’au début du mois, lui et ses équipes avaient pris la décision, pour la première fois, de précéder à une double billetterie. Une pour la finale femmes et l’autre pour les hommes. « Mais c’est une décision sage et raisonnable et, a priori, qui a été comprise. »

Ouverture des portes à 14 h 30

Résultat : pour la finale hommes, il faudra présenter un sésame vert. Avant ça, il aura été rose pour assister au duel féminin. Avant et/ou après, les deux donneront accès, là aussi pour la première fois, à une fan zone avec buvettes, stands de restauration et diverses animations. Un espace tampon situé à l’entrée du stade, près de la salle des fêtes de la ville, où se retrouveront les supporters des quatre équipes en lice ce dimanche. De quoi célébrer comme il se doit cette journée particulière. L’ouverture des portes est programmée à 14 h 30. Et le stade sera évacué une première fois à 18 h 45, avant une réouverture des portes pour le match du soir à 19 h 10, soit 1 h 30 avant le coup d’envoi.

Si ce retour à Paul-Lignon est attendu, la journée ne devrait pour autant finalement pas être à guichets fermés. Possibilité est ainsi laissée aux spectateurs de prendre un billet le jour J, au stade. « Il devrait en rester entre 700 et 800 pour la soirée », décompte Bourdet. Avis aux amateurs.

Les couleurs des finalistes Haut en couleur. Chez les femmes, Montbazens-Rignac arborera un triptyque « made in » TDSC maillot blanc - short bleu - chaussettes rouge. Pour Bozouls, ce sera vert, noir, noir. Côté hommes, c’est un noir intégral avec Comtal II. Et jaune, rouge et rouge pour Espalion. Tribunes : à chacun son espace. Le hasard a bien fait les choses diront certains : les supporters de Bozouls puis ceux d’Espalion, aux accointances certaines, occuperont le côté gauche de la tribune cathédrale. Tel en a décidé le tirage au sort effectué en avril. Les fans de Comtal II et Montbazens-Rignac prendront eux place en Aubrac (derrière le but). À noter qu’une zone « neutre » sera établie entre les deux, sur la partie droite de la tribune cathédrale. Des loges bien garnies. Quatorze loges VIP sont actuellement disponibles. Treize seront occupées dimanche. Pour rappel, en plus de celles réservées aux partenaires, elles étaient commercialisées par le District à 1 500 euros la journée ou 1 000 euros le match.

10€ le match, 20€ la journée. Les guichets seront donc ouverts jour de matches sur l’esplanade du stade pour ceux qui n’ont pas encore leurs précieux sésames. Pour rappel, les tarifs sont fixés à 10€ le match, 20€ les deux. Avec une gratuité pour les moins de 10 ans.

