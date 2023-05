Espalion. Les "Prim’Air nature" rassemblent 150 enfants

L’Usep propose des journées découverte des sports de nature et l’initiation à l’environnement aux élèves de classes primaire.

Ce lundi Bertrand Cayzac délégué Usep en Aveyron avait donné rendez-vous à 150 élèves de CE2, CM1, CM2 des écoles publiques de Laissac, de Sévérac-l’Église, de Palmas, de Bertholène, d’Agen-d’Aveyron et du Monastère au complexe sportif de Perse pour une journée Prim’Air nature. Ces rencontres inter-écoles de secteur sont organisées par l’Usep en partenariat avec l’inspection académique et avec le soutien financier du conseil départemental qui finance les transports.

Cette journée proposait trois ateliers autour d’un parcours d’orientation, d’une randonnée pédestre et d’une initiation au tir à l’arc. Ceci orchestré par Bertrand Cayzac, secondé par les enseignants, des parents et avec la participation de Monique Artières, conseillère pédagogique en EPS, de François Sudre du comité départemental de course d’orientation et de bénévoles du comité départemental de randonnées pédestres (en l’occurrence du club de randonnées saint-cômois). L’objectif de ces rendez-vous, explique Bernard Cayzac, "c’est la découverte des sports nature, c’est aussi promouvoir l’éducation des jeunes à l’environnement et au développement durable, enfin c’est favoriser la pratique des activités de pleine nature dans la vie scolaire rurale".

Un site très bien adapté

Si le stade s’est révélé une aire tout à fait adaptée pour installer les stands de tir à l’arc, la course d’orientation a trouvé un beau terrain de jeu aux alentours de l’église de Perse. Le GR 65 qui descend de Vermus a permis à la randonnée de découvrir des notions de balisage tout en proposant un poste d’observation pour une lecture de paysage sur la vallée du Lot et les contreforts du plateau de l’Aubrac.