Aveyron : une voiture fait un tonneau et termine sur le dos dans un ruisseau, les pompiers ne trouvent personne à bord

Une voiture a terminé sa course dans le ruisseau à Capdenac-Gare, le conducteur n'était pas là quand les pompiers sont arrivés.

Les secours ont été alertés autour de 7h pour un accident à Capdenac-Gare, et ont découvert à 7h20 une voiture renversée sur le dos dans le ruisseau La Diège... mais les pompiers ne découvrent personne à bord, ce samedi 27 mai 2023. Une reconnaissance autour des lieux de l'accident ne permet pas de trouver une trace du conducteur non plus.

Les gendarmes retrouvent le conducteur chez lui

Les gendarmes, également engagés sur place, décident de se rendre au domicile du chauffeur, et ce dernier leur ouvre la porte. L'accident s'étant déroulé en fin de nuit, le conducteur aurait réussi à s'extirper de son véhicule accidenté et à rentrer chez lui.

La voiture aurait fait un tonneau avant d'atterrir dans La Diège. Fort heureusement, le niveau de l'eau était vraiment très faible sur le lieu de l'accident.