Decazeville. Fabrication d’un carillon au programme des activités

Le centre social et d’animation locale de Decazeville communauté propose à tous les habitants des ateliers intergénérationnels, dans ses locaux, 4 place Cabrol, dans le but de favoriser le lien parents ou grands-parents enfants autour d’une activité ludique, développer la créativité et l’imagination des petits et des grands, permettre la rencontre des habitants du territoire, proposer un temps convivial et simple pour échanger, être écouté ou encore partager ses idées.

Ouverts à tous et gratuits, autour d’un goûter, venez découvrir ces ateliers diversifiés autour d’une activité ludique.

Le prochain se déroulera le mercredi 31 mai, de 15 heures à 17 heures, avec la fabrication d’un carillon sonore. Inscriptions obligatoires auprès du Centre social au 05 65 47 96 73. Attention, le nombre de place est limité.