Mouret. "Un jour sans pain" richesse d’un spectacle hors normes

Grand dommage, le spectacle "Un jour sans pain" n’a attiré qu’un nombre extrêmement réduit de spectateurs à côté de messieurs les maires de Mouret et Sénergues. Pourtant, ce fut un plus qu’excellent spectacle de la Compagnie Nanoua de Bayonne invitée par la communauté de communes Conques Marcillac. L’accueil fut très chaleureux de la part des deux représentantes de la CCCM et de Fannny Berard, actrice et contact artistique de la Compagnie.

La mise en scène est particulièrement originale et le jeu très physique de l’actrice entraîne les spectateurs dans ses mots, les jeux de son corps, ses cache-cache et toute la vie qu’elle apporte sur scène pour faire partager l’histoire. Une remarquable prestation.

Cette histoire est la reprise du livre de Christian Bérard fondé sur la vie de son père, cet homme qui, à 13 ans, fuit son village savoyard et un univers familial étouffant et maltraitant. Après de riches découvertes d’amitié, il est fait prisonnier pendant la Seconde guerre mondiale, s’évade et vit une vraie aventure.

La pièce de théâtre se vit entre Claudius, grand père et le tout jeune Ozil. Elle met le spectateur en résonance avec l’univers du pain et la façon dont on nourrit notre regard sur le monde. La fabrication du pain a accompagné toute l’évolution du spectacle.

Elle permet de revivre ces expériences et de s’interroger sur nos capacités de résilience et notre force vitale.

Bravo à Fanny, à la toute jeune technicienne, aux deux accompagnatrices de la CCCM d’être venus à Mouret pour le grand plaisir des quelques spectateurs.

Compte tenu du trop petit nombre d’inscrits, l’atelier prévu au Moulin du Salt n’a pas été organisé.

Dommage. C’est avec plaisir et compétence que Claude Azaïs aurait accueilli tout le monde.