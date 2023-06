La Hongrie et le Royaume-Uni ont les politiques les plus restrictives en matière d'alimentation et de boissons

(ETX Daily Up) - Réduire l'obésité en instaurant des taxes sur les aliments trop sucrés et trop salés. De plus en plus de pays européens adoptent cette voie politique alors que les scientifiques estiment que plus de la moitié de la population du vieux continent sera obèse en 2050. La Hongrie et le Royaume-Uni constituent les pays les plus autoritaires.

"Un acheté, un gratuit". Voilà une promotion alléchante qui a souvent de quoi nous pousser à la consommation, y compris pour des denrées alimentaires peu recommandables sur le plan nutritionnel. C'est la raison pour laquelle le Royaume-Uni souhaiterait interdire ce genre d'offres dès l'automne prochain. Le dispositif doit aussi concerner les offres gratuites supplémentaires sur les produits riches en matières grasses, en sels et en sucres, tandis que les publicités mettant en valeur de la nourriture considérée comme de la malbouffe doivent être interdites à la télévision avant 21h en 2025. Ces mesures s'inscrivent dans une ambition précise : réduire de moitié l'obésité infantile d'ici 2030. Le pays de Sa Majesté Charles III a donc décidé de jouer la carte de la sévérité pour tenter d'éloigner les sujets des aliments trop gras et trop sucrés. Une politique qui lui vaut d'être considéré comme un "nanny state", c'est-à-dire un pays qui infantilise sa population en la contraignant à coups de taxes.

Résultat, le Royaume-Uni apparaît en tête du classement des pays les plus restrictifs en matière d'alimentation et de boissons, dans un rapport de l'Institute of Economic Affairs and European Policy Information Centre, relayé par le Telegraph. En Europe, la Hongrie apparaît comme l'état le plus sévère sur ce point. Le pays dirigé par Viktor Orban applique la politique la plus draconienne pour ce qui est de la nourriture et des boissons parmi les trente pays européens composant cet index. Il faut rappeler que la Hongrie applique la TVA la plus élevée d'Europe à 27%. En 2011, le Parlement hongrois avait décidé d'une taxe dite "hamburger" pour tenter d'enrayer l'obésité et peser sur les envies de malbouffe. Au début des années 2010, cette république d'Europe centrale avait même déjà imaginé un impôt sur les produits très salés et sucrés. On l'avait alors baptisé la taxe chips.

Toutefois, les "exemples" hongrois et anglais ne sont pas des cas exceptionnels. L'analyse de l'Institute of Economic Affairs and European Policy Information Centre souligne en effet que depuis 2017 la taxe sur les boissons sucrées est devenue une mesure qui s'est généralisée pour concerner douze pays européens, et non plus cinq.

A l'opposé, on trouve de nombreux pays qui ne jouent pas sur le portefeuille de leur population pour leur éviter de manger trop gras ou trop salé. L'Allemagne est sur ce point le pays le plus libéral, avec la République tchèque, le Luxembourg, la Slovaquie, la Bulgarie, Malte, l'Autriche, Chypre, la Grèce, les Pays-Bas et la Roumanie. Pour sa part, la France se situe en bas du classement avec une politique légèrement restrictive, évaluée à 3 sur 10.

A noter que cet index ne s'intéresse pas uniquement aux taxes sur l'alimentation et les boissons, mais aussi à celles de l'alcool, du tabac et de la cigarette électronique. Et quand on agglomère toutes les taxes imposées aux consommateurs pour soi-disant les contraindre à ne pas être dans l'excès, on trouve la Turquie tout en haut de l'échelle de sévérité. Si on l'exclut de l'espace géographique européen, la Norvège est première en raison de ses mesures restrictives sur l'alcool.