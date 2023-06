Villefranche-de-Rouergue. L’Union Musicale offre un échange intergénérationnel

Dernièrement a eu lieu un après-midi musical proposé par les plus jeunes et les adolescents de l’Union Musicale de Villefranche, auprès des résidents de Rulhe. L’animatrice du site de Rulhe et Sylvie Bouchaud Adjointe au maire de Villefranche en charge de la culture, et professeur de piano, ont proposé une ouverture culturelle pour nos Aînés.

Les jeunes musiciens ont joué de la guitare, du piano et de l’accordéon. La mise en place de ce projet a été motivée par la présence de petits-enfants et arrière-petit-enfant de résidents dans l’association musicale. C’était l’occasion rêvée de privilégier ses rencontres riches en émotion et en échange culturel intergénérationnel.

Afin de clore cette belle rencontre, un goûter a été servi et a été très apprécié par les deux générations. Le rendez-vous a été pris pour l’année prochaine.