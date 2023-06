Le Nayrac. Une journée festive pour les pétanqueurs

Le lundi de Pentecôte est une date à noter sur les agendas des membres du club de la Pétanque Nayracoise. Ils sont invités à participer à une journée festive. Après l’accueil du matin autour d’un café, les inscriptions sont prises. Les parties en tête à tête commencent et chacun peut évaluer son adversaire… La pause repas permet de reprendre des forces avant les concours en doublettes puis en triplettes. Même si les performances ne sont pas prioritaires, un classement est effectué après de savants calculs. Muriel, Martine, Régine, Raymonde occupent les premières places pour les dames, et Christophe, Jean-Marc et Francis pour les hommes.

Des cadeaux sont remis aux gagnants qui sont félicités par les autres joueurs. Les organisateurs auront le plaisir de retrouver les amateurs de pétanque le mercredi soir à partir du 21 juin.