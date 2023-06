Espalion. La chorale du collège prend la clef des chants

La chorale du collège Louis-Denayrouze s’est rendue sur le domaine de Villeneuve-lés-Maguelones pour chanter dans la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul.

C’est sur un îlot entre les étangs et la mer, près de Palavas-les-Flots que les élèves du collège Louis-Denayrouze se sont retrouvés. Ils étaient exactement sur le domaine de Villeneuve-lés-Maguelones, au sein de la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul. Cette magnifique architecture romane, classée monument historique a une histoire incroyable que les 24 choristes ont pu découvrir grâce au guide Bernard Vialatte.

Lionel Cayrol, professeur d’histoire et géographie et de langue occitane au collège a complété et partagé tout le long de la visite ses connaissances historiques sur le sujet. Après cette visite du domaine, les élèves ont travaillé sur des documents pour consolider leurs connaissances sur l’histoire du domaine dont la restauration de la cathédrale a commencé en 1 852 lorsque Frédéric Fabrège a acheté l’île. Ils ont pu observer également la riche végétation et les nombreux volatiles occupant le parc autour de la cathédrale. Les vitraux de Pierre Soulages observés lors de la sortie à Conques ont été comparés avec ceux conçus par Robert Morris pour la cathédrale de Villeneuve-lés-Maguelones. Les couleurs passant du bleu au pâle et miel représentent l’onde produite par un caillou tombé dans l’eau.

Concert le 24 juin

Après la pause déjeuner, les choristes ont répété dans le chœur de la cathédrale mais aussi dans les tribunes, le répertoire de chants étudiés depuis le début de l’année. Encadrés par Valérie Calmettes professeur d’éducation musicale et chant choral, d’Isabelle Bessière, chef de chœur et professeur de mathématiques, d’Hélène Sarda, professeur documentaliste et de Lionel Cayrol, ils ont interprété des chants sacrés comme l’"Alléluia" de Hændel, deux gospels "Total praise" et "Oh happy day". Ce répertoire se complétait par d’autres chants variés : "La Sobirana", chant occitan, des extraits de "Carmen" opéra de Bizet, "Chalouper" de Gaël Faye, "Eye of the tiger", "La Javanaise" de Gainsbourg…. chants travaillés en polyphonie. Ce fut un privilège de pouvoir les interpréter dans ce lieu dont l’acoustique magnifie la voix.

Le groupe a été très bien accueilli par l’association "Les Compagnons de Maguelone" et son Président Bernard Azéma. Sur le chemin du retour, les choristes ont continué à travailler dans le bus sur le document proposé par leur professeur de musique, pour approfondir leurs connaissances musicales (les différentes polyphonies et les plans sonores…). Tout cela dans la bonne humeur avec beaucoup d’échanges entre les élèves et leurs professeurs.

La suite du projet de la chorale est déjà programmée : un concert aura lieu le samedi 24 juin à 16 heures à l’Eglise Saint-Jean Baptiste d’Espalion. Il s’agit d’une rencontre de chorales. Les choristes interpréteront des chants avec la chorale "Au chœur des flots" d’Entraygues. L’entrée sera libre.