Brommat. Les écoliers découvrent la côte atlantique

Les élèves de CE et CM de l’école du village sont dernièrement partis en classe de mer à Meschers-sur-Gironde en Charente-Maritime à la découverte de la côte atlantique. Le premier jour, après un voyage qui s’est déroulé dans la bonne humeur, les écoliers ont pique-niqué avant de s’installer et de découvrir le centre d’hébergement et ses environs, entre plage, falaises, forêt, balade sur le sentier côtier, découverte de l’estuaire de la Gironde, le Mur de l’Atlantique avec ses blockhaus, les carrelets et leur technique de pêche. Ce séjour a été riche en animations avec le second jour pêche à pied, découverte de l’estran et de sa biodiversité avant de participer à une séance de char à voile sur la plage des Nonnes. Le mercredi, initiation au cerf-volant permettant d’étudier la force d’Éole et construction d’ailes de traction. L’après-midi découverte de la flore et de la faune de la forêt de Suzac. Le jeudi était consacré à l’étude du milieu dunaire (formation des dunes, la flore fixatrice, le rôle dans la protection du littoral). Le vendredi, dernier jour, visite de Royan où les écoliers ont mené une petite enquête sur ce port et jeux en équipe avant de prendre le chemin du retour, la tête pleine de souvenirs.