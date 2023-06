Naucelle. Arnaud Viala en visite dans le Pays ségali

Arnaud Viala, président du Département de l’Aveyron, s’est rendu tout récemment en Pays Ségali, sur invitation de Karine Clément, présidente de la Communauté de communes et en présence des conseillers départementaux et des maires du territoire pour échanger sur les enjeux du territoire (économie, agriculture, tourisme, petite enfance, enfance jeunesse…) et les projets des communes.

À la suite de ces échanges, Arnaud Viala a eu l’occasion de visiter certains de ces projets directement sur site, comme la future micro-crèche de Colombiès en écoconstruction, qui accueillera 12 enfants à partir de février 2024.

Puis s’en est suivie, sur la zone artisanale de Merlin à Naucelle, de la visite de l’entreprise JPM, leader européen de la petite benne ; une entreprise qui accueille aujourd’hui 300 salariés. Arnaud Viala s’est dit ravi de voir le dynamisme du territoire du Pays Ségali tant sur le plan économique que démographique car le territoire connaît une démographie positive depuis 1999 avec plus de 2000 habitants supplémentaires et une population plus jeune que la moyenne départementale (22,2 % de la population à moins de 20 ans contre 20,8 % en Aveyron).

Karine Clément a remercié le président du Département pour l’accompagnement au quotidien tant sur le plan financier que sur l’ingénierie avec Aveyron Ingénierie et l’Adat.