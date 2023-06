Espalion. L’association Mosaïques expose aux Galets d’Olt

Le vernissage de l’exposition de Mosaïques s’est déroulé ce premier juin à la maison de retraite de Saint-Côme-d’Olt. À la demande d’Évelyne l’association a mis en place une trentaine de créations des ateliers de calligraphie, peinture, modelage, mosaïque et "arts modestes". Un ensemble représentatif de la diversité et de la créativité de Mosaïques. Jean-Pierre Poma a présenté aux résidents l’activité de l’association et les modalités pour participer à ses actions. Il a aussi expliqué la technique de la mosaïque. Blanche Poma a, pour sa part, expliqué ce qu’est le quilling dont les créations exposées ont étonné et amené beaucoup de questions. Cette exposition se prolongera peut-être à l’automne par un approfondissement de la connaissance de la mosaïque.