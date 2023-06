Salmiech. Les aînés prennent le bon air à Murol

Les seniors de Salmiech ont effectué un voyage avec les Infatigables de Rulhac à Murol dans le Puy de Dôme. Après un détour par le gouffre de Padirac, le 2e fut propice jour à une randonnée autour du lac de Chambon et une montée jusqu’à la Dent du Marais.

Puis ce fut la visite du village de Saint-Nectaire et nouvelle marche jusqu’à Murol. La montée prévue au sommet du puy de Dôme en train électrique n’a pas pu se réaliser en raison de la météo.

Au lieu de ça, nouvelle rando dans la vallée de Chaudefour située au pied du Sancy, avant la visite d’une ferme qui fabrique le saint-nectaire fermier, fait avec le lait de vaches. Pour ceux qui avaient encore un peu d’énergie, le retour se fit à pied à l’hébergement. Le dernier jour une promenade autour du lac de Pavin la matinée et un repas dans un restaurant de Besse étaient au menu, truffade obligatoire pour tous.

Puis ce fut le temps du retour vers l’Aveyron avec un superbe catalogue de bons souvenirs et de certains plus tristes à l’idée de se séparer ; car tout le monde a apprécié ce séjour dans un climat très convivial et en se disant à l’année prochaine.