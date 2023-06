Rugby : de Decazeville à Rodez, les frères Falgayrat de retour à la maison !

Formés à Rodez, les piliers de Decazeville (Fédérale 2) ont signé sur le Piton (Fédérale 3) pour la prochaine saison.

C’était presque écrit d’avance, lorsqu’il y a de cela quatre saisons, ils signaient au Sporting Club Decazevillois : les piliers Adrien et Théo Falgayrat vont retrouver leur club formateur, le Rodez Rugby. Un crève-cœur mais également une joie mesurée, d’un côté de quitter le club decazevillois mais une certaine excitation de revenir sur leur terre et de porter ce maillot qui les a vus grandir, se forger, pour tenter une première aventure en seniors au SCD, un club qui sait accueillir… même des Ruthénois.

Une décision dure à prendre pour les deux frangins qui ont connu le parcours de l’accession et qui ont surtout vécu une aventure humaine incroyable dans ce Bassin souvent dénigré mais dont tous louent les liens qui unissent les gens et encore plus les joueurs du SCD.

"Ce n’est jamais facile de quitter des amis avec qui on a joué durant quatre saisons, lance Théo avant que son frère Adrien ne reprenne : C’est vrai ; mais nous pouvons partir avec la satisfaction d’avoir été les artisans de la montée en Fédérale 2 puis d’une première saison où nous nous maintenons à ce niveau. On quitte le club, dans un moment positif pour lui et je pense que c’est vraiment important pour nous. On a essayé de bien faire les choses. Pour ma part, les joueurs savaient depuis deux ou trois mois que je réfléchissais à un départ. "

Mais comment résister aux appels de son club de cœur, aucun joueur ne peut être indifférent à un tel intérêt comme le souligne Théo Falgayrat. "Depuis l’âge de 5 ans à nos 18 ans, nous avons joué pour Rodez", semble se justifier le désormais ex-pilier decazevillois qui ne veut surtout blesser personne, par son départ mais qui n’a jamais caché le souhait de revenir porter les couleurs de son club. D’autant plus que le club du piton n’a jamais caché, également, son souhait de voir revenir à la maison, les joueurs partis vers d’autres cieux quand le bateau tanguait. Un retour accentuant encore les teintes bleues et blanches qu’a prises récemment le RR, avec le trésorier Jean-Luc Delaneau ou encore l’arrivée de l’entraîneur en chef Dominique Alaux, anciennes gloires du Sporting.

Pour Adrien, "le moment était peut-être bien choisi pour revenir. Le club affiche des ambitions, il vise la montée. C’est un objectif intéressant pour nous et si nous pouvons apporter notre expérience des phases finales. De plus, je vais être honnête avec mon métier d’infirmier, les allers-retours à Decazeville me prenaient du temps et de l’énergie. Je fais un métier qui ne colle pas toujours avec une activité sportive. Donc de revenir à Rodez et d’avoir les entraînements, les matches moins loin, c’était devenu nécessaire."

Ils ne seront pas tout seuls à faire la bascule ruthénoise. Ainsi, le joueur de la réserve du SCD Gaëtan Gistau va également poser ses valises chez les sang et or avec dans ses dernières la réputation d’un seconde ligne de caractère qui ne lâche pas la proie pour l’ombre.