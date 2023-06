Aveyron : une page se tourne au château d’Estaing, Rachel Ferrières s'en va après 22 ans de loyaux services

Après 22 ans de bons et loyaux services, Rachel Ferrières quitte, non sans un brin de nostalgie, ses fonctions au service du château d’Estaing.

Recrutée en 2001 par la commune d’Estaing (qui vient d’acheter la bâtisse à la congrégation des religieuses Saint-Joseph d’Estaing), elle occupera le poste d’agent de développement touristique du château. Recherches historiques et généalogiques, création des visites guidées, accueil des visiteurs… seront ses premières tâches.

Puis en avril 2005, le château change de propriétaire, il est acheté par la SCI du Château d’Estaing composée de Valéry, Olivier et Philippe Giscard d’Estaing. Une nouvelle étape pour Rachel qui se voit confirmer dans ses fonctions et confier de nouvelles et enrichissantes missions, et pas des moindres, entre autres le suivi des travaux de restauration. Au fil de ces années passées dans les couloirs du château, Rachel aura marqué son passage par sa gentillesse, son dynamisme et sa ténacité dans l’organisation et la planification des tâches à accomplir. Une vie professionnelle intense mais ô combien passionnante.

"La châtelaine d'Estaing"

Mercredi soir 31 mai, à l’occasion d’une cérémonie intime dans l’une des pièces du château, et avant de rendre les "célèbres clés", Rachel a souhaité rassembler les personnes avec qui elle a eu l’occasion de travailler et qui ont fait partie de cette belle aventure. 22 ans, une étape qui marque dans une vie professionnelle !

Ce fut l’occasion pour Dominique Larpin, vice-président de l’association des Amis de la Fondation Valéry Giscard d’Estaing, architecte en chef des Monuments Historiques, et au nom de Geoffroy de Roquancourt, président de l’Association des Amis de la Fondation Valéry Giscard d’Estaing, d’adresser un message amical auquel se joignaient Louis Giscard d’Estaing, président de la Fondation VGE et Mme Anne-Aymone Giscard d’Estaing.

Fortement émue, Rachel prenait la parole pour remercier chaleureusement toutes les personnes qui l’ont aidée dans cette belle aventure professionnelle. Elle avait une petite pensée pour chacun d’eux (proches collaborateurs, élus, collègues, entreprises, famille, associations…) et n’oubliait pas les membres de la famille Giscard d’Estaing avec qui elle garde des souvenirs inoubliables de moments partagés à l’occasion notamment de leurs séjours estagnols.

Une cérémonie intense et forte en émotion qui se poursuivait autour du partage du verre de l’amitié. C’était l’occasion pour les invités de remercier Rachel "la châtelaine d’Estaing" et de lui souhaiter pleine réussite dans sa nouvelle vie.