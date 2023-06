Foire de Rodez : l'association "Hier un village" et ses 40 ans de spectacles seront de la partie !

L’an dernier, le spectacle son, lumière et gestes de Flagnac a fêté son quarantième anniversaire. Encouragés par un public de plus en plus nombreux, les habitants du village et des alentours s’investissent dans cette fresque vivante qui fait parler d’elle bien au-delà de la vallée du Lot.



Le vieux paysan Jean de l’Aveyron, dit Jeannou, porte dans sa musette ses souvenirs d’enfance, l’histoire de son village. Quand Jeannou rencontre Marinou, ils se souviennent. La cloche de l’église sonne, le bistrot ouvre ses portes, la place du village s’anime… le spectacle peut commencer !

Une belle aventure humaine

"Il raconte la vie de nos campagnes dans les années 1920-1930, avant la bascule dans l’ère moderne. On découvre le quotidien et les temps-forts des quatre saisons. C’est un spectacle familial qui ouvre le dialogue entre les générations", raconte Stéphanie Roques, directrice depuis 2022 de l’association Hier un village, créée en 1999, et belle-fille de Christian Roques, à l’origine de cette belle aventure humaine. "Il avait vu et même joué dans les spectacles du Puy-du-Fou. Il a adapté la recette à la sauce flagnacoise !"

Retour en... 1982

"La toute première représentation a eu lieu en juillet 1982, après une fête votive au cours de laquelle les habitants avaient fait des jeux inter-villages costumés. Une cinquantaine de figurants du comité des fêtes a improvisé avec quelques cartons en guise de décor, une bande-son diffusée au magnétophone et des projecteurs prêtés par un groupe du village…"

L’engouement du public a été au rendez-vous. Très vite, la représentation a pris ses quartiers sur le site de La Garrigal, un cirque naturel qui accueille une scène de 200 mètres de long sur laquelle se produisent aujourd’hui 250 comédiens et figurants devant 3 000 spectateurs installés non plus sur des bottes de paille mais sur des gradins.

Budget de 320 000 euros

Au fil des années, la technique est venue servir l’émotion pour rendre le spectacle encore plus beau et réaliste avec des projecteurs, des lasers, de la pyrotechnie et du vidéo mapping. La location de ce matériel de pointe représente la majeure partie du budget de 320 000 € consacré à l’événement. Il faut dire qu’en 7 représentations durant la saison estivale, le son, lumière et gestes voit défiler plus de 20 000 spectateurs. Ses représentants seront présents à la foire de Rodez.