CARTE. Orages et pluie : vigilance orange dans deux départements d'Occitanie, ce vendredi

La vigilance de Météo France face aux orages est montée d'un cran dans deux départements d'Occitanie, qui virent à l'orange, ce vendredi 9 juin 2023.

L'alerte de Météo France face aux orages grimpe en intensité. Alors que plus d'une cinquantaine de départements sont placés en vigilance jaune face au phénomène, l'Hérault et le Gard basculent vers l'orange, pour deux motifs.

Orages et pluies

Dans son bulletin de 16 heures, ce vendredi 9 juin 2023, Météo France a, en effet, placé l'Hérault et le Gard en vigilance orange, pour deux raisons : orages, et pluie-inondation. Pour les deux territoires, cette double vigilance orange doit être active à compter de 18 heures, ce vendredi, pour se terminer à 2 heures du matin, samedi.

Deux départements de France en vigilance orange, ce vendredi 9 juin. Météo France - Capture d'écran

Selon Météo France, "une dégradation orageuse se met en place en soirée sur l'Hérault et le Gard. ces orages peuvent donner de forts cumuls en peu de temps, de l'ordre de 50 à 70 mm en 1h. Ils s'accompagnent également de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h. ces orages peuvent temporairement être stationnaires avec des cumuls pouvant atteindre par endroits 100 mm, ponctuellement un peu plus".

Pour autant, "la localisation des plus forts orages reste encore incertaine, ceux-ci pouvant se produire sur le haut-languedoc ou plutôt vers les plaines."

Le reste de l'Occitanie en jaune

Ce vendredi soir, tout le reste de l'Occitanie est en vigilance jaune orages. Pour plusieurs départements, la couleur vaut aussi pour les crues : le Gers, les Hautes-Pyrénées et le Lot. L'intensité de ces orages sera donc un peu plus marquée dans le Gard et l'Hérault.