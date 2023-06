Pluies orageuses, grêle locale : la préfecture de l'Aveyron appelle à la prudence, ce vendredi

L'Aveyron est placé en vigilance jaune orages, ce vendredi 9 juin 2023. Pluie et grêle sont aussi attendues sur le territoire aveyronnais : la préfecture a publié un bulletin de vigilance.

Comme dans 56 autres départements de France, l'Aveyron fait face, ce vendredi 9 juin 2023, à une vigilance jaune orages. Le ciel va grandement se charger au fil de la journée.

Qu'est-il prévu ?

La préfecture de l'Aveyron rappelle, ce vendredi matin, qu'une "zone de pluie orageuse active s'organise en début d'après-midi, vers 14 heures, sur l'ensemble du département". Les services de l'Etat parlent alors de "risque de grêle locale, mais essentiellement de fortes pluies".

Quels sont les secteurs les plus exposés ?

La préfecture mentionne "les secteurs les plus exposés", et évoque le Ségala, l'Ouest-Aveyron et le Ruthénois, qui, en quelques heures seulement, pourraient recevoir de fortes pluies. Des cumuls de 50 à 60 mm sont annoncés par la préfecture, "avec des intensités de 30 mm/h". Le vent pourrait aussi souffler, grimpant jusqu'à 70 km/h.

Comment le phénomène va-t-il évoluer ?

La vigilance jaune orages démarre à 12 heures en Aveyron, Selon Météo France, elle doit durer jusqu'à minuit. "Ces pluies orageuses se décalent vers l'est en fin de soirée, quelques orages isolés restant possibles jusqu'en première partie de nuit sans gravité", conclut la préfecture, qui explique qu'une "vigilance toute particulière doit être apportée pour les campings".

Quelles sont les prévisions de Météo France ?

Dans ses prévisions quotidiennes, Météo France planche, en effet, sur une journée en deux temps, en Aveyron. Dans l'après-midi, des averses orageuses vont toucher la totalité du département, avec un risque de grêle sur l'ouest aveyronnais, du côté de Villefranche-de-Rouergue et La Salvetat-Peyralès.

Les premières grosses perturbations arriveront dans l'après-midi, en Aveyron. Météo France - Capture d'écran

Et ensuite, en soirée, comme l'a indiqué la préfecture, le phénomène gagnera en intensité dans l'est.

Soirée agitée en Aveyron, ce vendredi 9 juin 2023. Météo France - Capture d'écran

Pour rappel, dans son bulletin national, Météo France parle "d'orages parfois forts vendredi après-midi et soirée sur une large partie ouest et sud du pays. Les orages pourront donner de forts cumuls de précipitations en peu de temps et s'accompagner de grêle".