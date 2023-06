Football : Corentin Issanchou-Roubiou, un brassard et des ambitions pour le jeune joueur de Rodez

Les jeunes du Raf seront à Cahors samedi 10 juin, à 17 h 30, pour le match le plus important de leur saison. L’occasion d’en apprendre davantage sur leur capitaine qui fêtera ses 18 ans mardi, Corentin Issanchou-Roubiou.

Il n’est pas Ruthénois ou Aveyronnais de naissance. Pas plus qu’il n’a fait ses classes au Raf depuis qu’il est enfant, d’ailleurs. Pourtant, depuis trois saisons et son arrivée au club, Corentin Issanchou-Roubiou fait l’unanimité dans les catégories de jeunes sang et or. À tel point qu’il a rapidement acquis le statut de capitaine, d’abord chez les U17, puis, cette année, en U18. "Je ne suis pas forcément un capitaine qui pousse des gueulantes dans le vestiaire. Je suis plutôt un leader sur le terrain", précise-t-il. Une responsabilité qu’il pourrait conserver une année de plus, au niveau encore au-dessus, en U19 National.

"Ce match, on le prépare depuis le mois d’août"

Mais pour cela, il faudrait déjà que son équipe remporte son barrage d’accession contre Balma, premier de sa poule comme Rodez, ce samedi à 17 h 30, à Cahors. Un objectif assumé par la formation aveyronnaise depuis l’ouverture de la saison. "L’année dernière, les 2004 avaient raté de peu la montée, donc le club voulait que la génération 2005 le fasse. Ce match, on ne le prépare pas depuis qu’on sait qu’on le jouera, il y a un mois, mais depuis le mois d’août. On est sûrs de nos forces et de nos qualités, donc on va l’aborder avec sérénité, mais aussi humilité", détaille celui qui affiche un bilan de 16 buts et 8 passes décisives… en 15 matches de championnat cette saison !

L’habituel numéro 10, aussi utilisé en piston, qui a connu le niveau national à son arrivée en U17, avant de retourner à l’échelon régional cette saison avec les moins de 18 ans, espère bien avoir l’opportunité de se confronter à nouveau aux meilleurs joueurs de l’Hexagone, l’an prochain : "Avant de pouvoir basculer dans le monde senior, ce palier U19 National est très important. On a besoin de ça pour progresser. Je ne dis pas qu’on ne l’a pas fait cette saison, mais le niveau national, c’est encore autre chose." Et puis, avec la descente de la réserve ruthénoise de National 3 en Régional 1, la montée des jeunes à ce niveau-là relève quasiment de l’obligatoire si le Raf entend poursuivre une formation optimale pour ses espoirs. Notamment pour des éléments comme Corentin Issanchou-Roubiou, et il n’est pas le seul, qui imaginent leur avenir proche à Rodez, même s’ils n’ont encore rien signé.

Parti à 13 ans à Castelmaurou

Il faut dire que depuis son arrivée en 2020, le natif de Strasbourg, qui a grandi à Montbartier dans le Tarn-et-Garonne, entrevoit son rêve. Celui qui l’accompagne depuis sa plus tendre enfance passée (parfois plus que de raison) sur les terrains de foot et autres “city-stades” : signer professionnel un jour. Chose qui n’est, bien entendu, pas encore acquise, mais qu’il fait tout pour obtenir. Notamment en ayant quitté le cocon familial à 13 ans, direction le pôle espoir de Castelmaurou, près de Toulouse. "Partir de chez moi à cet age-là, ce n’était pas forcément facile… Mais je voulais me donner les moyens d’y arriver. Je sais que ça peut aller vite et qu’une blessure (lui qui a été en délicatesse avec sa cheville droite par deux fois cette année, NDLR) ou des faits de la vie peuvent arrêter une carrière, donc je me concentre aussi sur les études. Même si je ne me vois pas être autre chose que footballeur professionnel !"