Thérondels. Les marcheurs du mardi en balade sur la commune

Les "marcheurs du mardi" de l’association Sport, loisirs en Argences ont franchi le barrage de Sarrans pour une petite escapade sur la commune de Thérondels.

Cette association propose diverses animations parmi lesquelles, gymnastique, handball, badminton… pour adultes et enfants. Au sein de l’association, le groupe des marcheurs du mardi fort de ses 33 adhérents organise chaque mardi matin une randonnée d’environ deux heures sur un circuit oscillant entre 7 et 8 kilomètres et cela dans un rayon n’excédant pas 15 à 20 kilomètres autour de Sainte-Geneviève. Ainsi le 30 mai ils ont jeté leur dévolu sur la commune de Thérondels pour une sortie qui leur a permis d’abord de découvrir le village avant d’emprunter le sentier de l’imaginaire "Et le paysan créa la prairie" qui permet d’avoir une vue imprenable sur les Monts du Cantal, avant de traverser le village des Crouzets avec vue plongeante sur la vallée de l’Hirondelle et un bel aperçu sur le plateau de l’Aubrac. Le périple se terminait par une halte à la zone humide de la Cazournie avec son petit étang et de regagner Thérondels.

Une agréable matinée sous un soleil radieux.