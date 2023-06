Orages : 64 départements en vigilance jaune lundi, voici comment va évoluer la météo cette semaine

Les orages vont accompagner tout le début de la semaine, on fait le point sur les prévisions.

Météo France anticipe des orages sur une grande partie du pays ce lundi 12 juin 2023, "pouvant donner localement de forts cumuls de pluie en peu de temps". A partir de 9 heures, 64 départements seront placés en vigilance jaune. L'ensemble de la région Occitanie est concernée.

Voici les 64 départements en vigilance jaune orages pour ce lundi 12 juin. Capture - Météo France

On arrive à la fin de "trois semaines de blocage anticyclonique" qui a permis un temps ensoleillé dans le nord du pays mais une météo très instable dans la moitié sud. Les orages se sont étendus vers le nord jusqu'au bassin parisien et la Franche-Comté, et l'activité orageuse a gagné l'est du pays ce dimanche.

Les pluies fortes ont entraîné des ruissellements dans plusieurs villes ce dimanche. Toulouse, notamment, était inondée en début de soirée :

\ud83d\udea8\u26c8 ALERTE INONDATION

Des orages et des inondations on lieu à #Toulouse en ce moment



\ud83d\udd34Rester chez vous et ne prenait pas la voiture#AlerteInondations #AlerteOrage



pic.twitter.com/YslMdBmiIm — actureact (@actureact_) June 11, 2023

Ce qui est prévu cette semaine

Selon la Chaîne Météo, de violents orages vont subsister jusqu'à mardi 13 juin, considérée comme "une journée à risque" en raison des pluies virulentes et de potentielles tombées de grêle.

Le risque orageux pourrait reculer à partir de mercredi mais restera présent "des Pyrénées aux Alpes à la Méditerranée". Les fortes pluies toucheront essentiellement les Alpes et les Pyrénées pour jeudi et vendredi, quand un temps sec devrait se réinstaller dans le nord de la France. "En raison du retour des hautes pressions, aucune pluie n'est prévue de lundi après-midi jusqu'à vendredi prochain au nord de la Loire".

On conservera de fortes chaleurs tout au long de la semaine. C'est dans le nord qu'il devrait faire le plus chaud, jusqu'à 28°C sont attendus en début de semaine. Les températures devraient être revus à la hausse dans le sud à partir de mercredi.