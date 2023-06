Nauviale. Informatique : dix ateliers numériques pour devenir plus agiles

Suite au partenariat signé avec la mairie, la Cyberbase Conques-Marcillac, gérée par l’association le Créneau et financé par la communauté de communes, propose une série de dix ateliers numériques à la salle des fêtes de Nauviale, le vendredi après-midi de 14 heures à 16 heures.

Sous l’impulsion du club les Genêts d’or, neuf personnes se sont inscrites à ces ateliers conduits par Aurélie Dykstra, animatrice multimédia à la cyberbase.

La formation a débuté début mai et se prolonge sur une période de deux mois. Construits sur mesure au plus près des demandes de chacun, l’objectif de ces ateliers est de familiariser les participants à l’utilisation des outils informatiques usuels.

Après quelques séances sur le fonctionnement de l’ordinateur, du smartphone et de la tablette, le programme abordera la découverte et la gestion des applications, la navigation sur internet et la messagerie électronique