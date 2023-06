Bozouls. Les conseillers municipaux juniors ont extrait du miel

Samedi dernier les enfants ont pu assister en présence de Francine Rivière, enseignante et d’Aimé Boulet, apiculteur bénévole, à l’extraction de miel des alvéoles de formes hexagonales récoltées des ruches municipales provenant du promontoire de Badet.

Après avoir soigneusement désoperculé les alvéoles de chaque cadre à l’aide d’un long couteau et d’une fourchette, les neuf cadres ont été déposés dans l’extracteur. Le processus a été répété à deux reprises. Les enfants se sont essayés à la manivelle permettant d’éjecter le miel sur les parois grâce à la force centrifuge de l’appareil.

Émerveillement quelques minutes plus tard quand le miel s’est écoulé dans le seau à travers la passoire permettant de filtrer le miel de ses premières impuretés.

Le processus se termine en versant le miel dans le maturateur où il doit maturer pendant quelques jours pour terminer son processus de filtrage. Cependant, ce samedi un petit pot de miel a été rempli pour que chaque enfant reparte avec un petit peu d’or de la ruche.

"Merci à nos intervenants du jour, leurs explications ont été très intéressantes, et enrichissantes, nous avons encore une nouvelle fois appris beaucoup", précise Sabine Klein Tourrette, adjointe à la municipalité en charge du conseil et de conclure : "cette séance était la dernière de ce mandat car vous serez tous prochainement en vacances. Nous tenons à vous remercier vivement pour votre participation et votre implication au sein du conseil municipal des enfants. Bonne continuation à ceux qui partent au collège, nous espérons vous revoir et n’hésitez pas à continuer à nous faire des retours sur des idées que vous avez, à nous faire des remarques qui favorisent le ‘’bien vivre à Bozouls’’. Pour les CM1 on se retrouve à la rentrée pour de nouveaux projets".