Espalion. Les pompiers ont montré leur savoir-faire

L’opération portes ouvertes à la caserne de Boralde aura été un grand et beau moment autant pour les soldats du feu que pour le public qui s’était déplacé en nombre.

Depuis quelque temps l’idée revenait dans la tête des responsables de l’Amicale des pompiers du centre de secours principal du Nord Aveyron que préside Éric Barbier. Le plus "difficile était de fixer une date appropriée et d’établir un programme adapté sans mettre en difficulté la capacité d’une intervention éventuelle". En accord avec le chef de corps Serge Rieutort, ce samedi après-midi la journée portes ouvertes à la caserne Mayran à Boralde aura rencontré un beau succès.

Le public, avec beaucoup d’enfants, a été au rendez-vous. Les élus du secteur sont venus montrer leur attachement à leurs soldats du feu. La hiérarchie départementale était représentée par le commandant Coulon.

Un savoir-faire très technique

L’objectif est de présenter le centre de secours ainsi que le matériel, les véhicules… Bref, échanger pour expliquer leur "profession" et le volontariat tout en espérant susciter quelques vocations. Plusieurs ateliers ont agrémenté la journée : utilisation de la lance incendie, parcours sportif pompier, visite du centre, secourisme, présentation de la section JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) et bien évidemment visite du centre. Les enfants ont pu essayer les vestes de pompiers, les casques et même monter dans les camions. Moment fort de la journée, en fin d’après-midi, la démonstration commentée d’une manœuvre de secours routier a mis en évidence toute la technicité nécessaire lors d’une intervention sur un accident. L’arrivée du VSAV (véhicule de secours et d’assistance aux victimes), le VSR (véhicule de secours routier) le VL (véhicule léger de l’infirmière) ont permis de montrer comment gérer le risque de suraccident, la prise en charge du blessé, comment gérer un véhicule électrique ou au GPL, ou même à hydrogène, les risques de déclenchement des airbags…

Des animations menées avec professionnalisme grâce à la très forte implication de l’ensemble des sapeurs-pompiers bénévoles et professionnels du centre de secours tout comme des JSP fiers d’assurer les visites de la caserne.

Une implication forte qui traduit bien l’excellente ambiance et la solidarité qui règne à la caserne de Boralde.