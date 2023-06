Decazeville. RBOA-CCAC : un tournoi important pour les U14

Au terme d’une saison très intéressante sportivement, les U 14 de RBOA - CCAC se sont qualifiés pour les joutes finales du challenge fédéral Groupama secteur LOR Nord niveau B qui se déroulera le dimanche 18 juin à Graulhet.

Ce tournoi débute dès la matinée par les phases de poule et ensuite la phase élimination directe.

Depuis le mois de septembre, après avoir terminé 3e de la phase 2 puis 2e de la phase 3 sur 16 clubs, derrière Valence-d’Agen, ce groupe a progressé pour obtenir cette qualification méritoire qui justifiait de la part des coprésidents de RBOA – CCAC. "les félicitations à eux et aux éducateurs. Nous leur souhaitons un bon tournoi."

Sorties de fin d’année

Le week-end des 3 et 4 juin, les U14 et U12 étaient à Frontignan au tournoi des Géants. Ils en ont profité pour allier rugby et détente. Le week-end des 24 et 25 juin, ce sont les U10 qui seront dans le Cantal, à Saint-Etienne-de-Cantalès, pour une sortie ludique avec au programme : accrobranche et karting. Le dimanche 24 juin, les babys, U6 et U8 visiteront le jardin des bêtes à Gage.

La saison de RBOA – CCAC se terminera par l’assemblée générale du club, le dimanche 2 juillet sur les berges du Lot à Livinhac-le-Haut.