Soulages-Bonneval. Sortie pour les écoliers

Les élèves des écoles publiques de Soulages-Bonneval et de Laguiole, étaient de sortie vendredi 2 juin.

Les plus jeunes avaient pour mission de faire les achats pour confectionner un pique-nique équilibré, accompagner par les Atsem, ils ont sillonné les rayons du supermarché Casino afin de trouver de quoi préparer un taboulé.

Pour les plus grands ce fut une visite de l’hôtel-restaurant de la maison Bras, accompagnés des équipes pédagogiques où ils furent chaleureusement accueillis.

Visite des salles, des chambres et de la cuisine, où ils furent particulièrement impressionnés devant tant de poissons frais différents, et du calme qui y reniait, et ce n’est rien, car lorsqu’ils ont découvert la cave quelques bouches sont restées ouvertes ébahies, ils n’avaient jamais vu autant de bouteilles.

Ils rejoignirent leurs camarades à l’école Michel-Molhérat, pour aider à la préparation du repas, avant de le déguster tous ensemble dans la cour de l’école, une matinée qui a enchanté petits et grands. Les équipes pédagogiques remercient chaleureusement la Maison Bras et soulignent le bon comportement des enfants.