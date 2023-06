"Des agissements indignes" : la France déclare avoir déjoué une campagne de désinformation menée par la Russie

Selon Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, la France a déjoué une campagne numérique russe de désinformation. Elle a évoqué ces faits ce mardi 13 juin 2023.

La France accuse la Russie d’avoir lancé une campagne numérique de désinformation à son encontre impliquant des entités étatiques ou affiliées à l'Etat russe, a déclaré, mardi 13 juin, la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna.

Détectée en amont

Le service de l'Etat chargé des ingérences numériques étrangères (VIGINUM) a pu détecter cette campagne en amont, permettant aux autorités de prendre des mesures de protection et de prévention, a indiqué Catherine Colonna dans un communiqué. De nombreux éléments ont "révélé l'implication d'individus russes ou russophones et de plusieurs sociétés russes dans la réalisation et la conduite de la campagne", a-t-elle ajouté.

"Des agissements indignes"

"La France condamne ces agissements indignes d'un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Aucune tentative de manipulation ne détournera la France du soutien qu'elle apporte à l'Ukraine face à la guerre d'agression russe", a commenté la ministre.

La France au chevet de l'Ukraine

Une déclaration qui arrive 24 heures après une annonce faite par Catherine Colonna, qui indiquait, lundi 12 juin, que "deux nouvelles équipes d'enquêteurs sont arrivées en Ukraine pour appuyer l'indispensable travail de la justice pénale ukrainienne et internationale".

#Ukraine | 2 nouvelles équipes d'enquêteurs \ud83c\uddeb\ud83c\uddf7 sont arrivées en Ukraine \ud83c\uddfa\ud83c\udde6 pour appuyer l'indispensable travail de la justice pénale ukrainienne et internationale. https://t.co/60Z8bP434Z pic.twitter.com/2yEEAn4jjN — Catherine Colonna (@MinColonna) June 12, 2023

Dans un communiqué conjoint du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur, en date du 12 juin également, il est indiqué que "la France poursuit son action déterminée contre l’impunité des actes commis dans le cadre de l’agression russe en Ukraine (...) La France réitère sa ferme condamnation de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine".