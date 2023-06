Football : Yohan Roche, ancien joueur de Rodez, s'engage à Quevilly

L'ancien défenseur de Rodez a signé un contrat de deux ans avec le club normand.

Yohan Roche est de retour en Ligue 2. Après deux ans passés en Turquie, à Adanaspor, l'ancien défenseur de Rodez s'est engagé avec Quevilly pour les deux prochaines saisons.

Le joueur de 25 ans aura donc l'occasion de recroiser la route du Raf, où il a évolué durant trois saisons, entre 2018 et 2021. Durant cette période, il a disputé 70 rencontres en sang et or et a notamment participé à la montée en L2, en 2019.