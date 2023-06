Bozouls. Le club bozoulais d’ULM se porte bien

Dimanche dernier, c’est par un temps radieux que l’association des ULM (Gapulm) a réuni ses adhérents ainsi que des clubs environnants.

Après avoir remercié Jean-Luc Calmelly, maire de la cité, Nicolas Bessières, président de la Communauté de communes, Jean-Claude Anglars sénateur et les partenaires comme Éts Braley et M. Servant propriétaire du terrain des ULM, André Saleil président du club a également salué l’entreprise Aéro service qui fabrique les ULM Guépart, ainsi que les clubs voisins amis Castelvert, Cassagnes-Bégonhès, Figeac, Millau, Thérondels, Villefranche-de-Rouergue.

"Grâce à leur action, notre club se porte bien, avec 35 membres actifs, 4 multi-axes, 5 pendulaires, 2 weed-hopper et 1 paramoteur. Nous avons une excellente école avec 5 élèves en formation. Cette année nous avons même acheté un appareil neuf, un Super Guépard, entièrement fabriqués a Villefranche-de-Rouergue par l’entreprise Aéroservice", indique André Saleil qui ajoute "l’an prochain nous fêterons les 40 ans du club. Il a été créé en 1984 par un groupe de passionnés, tous bénévoles. Partis de rien, ils ont tout construit, les pistes les hangars, certains sont toujours là d’ailleurs". L’aéronautique a bien changé. Les ULM primitifs ont évolué, ils sont devenus très performants, et fiables. La plupart sont équipés de radio et de radar de suivi de vol comme les avions ; il existe 6 classes d’Ulm selon les goûts de chaque pilote.

"Ces appareils sont accusés de faire du bruit, de polluer, de servir un loisir de riche, et sous la pression çà et là, on ferme des terrains, regrettait-il. Pourtant ils sont peu bruyants et économiques. Si on vous en parle, comme ceux qui habitent les beaux quartiers qui font de la trottinette devant les caméras, mais qui prennent l’avion pour partir en vacances, ceux qui n’ont jamais vu une vache de leur vie, vous pourrez leur dire qu’il y a des gens qui ne demandent rien à personne, et qui n’ont pas attendu après eux, car ici la terre on la connaît, elle nous fait vivre, on la respecte".

Avant de partager le verre de l’amitié, Jean-Luc Calmelly a exprimé son soutien au club et ajouté que le terrain dont l’accès est difficile actuellement sera accessible par la zone des Calsades. Nicolas Bessière apportait également son soutien en défendant la ruralité dans ce sport mécanique.

La conclusion revenait à Jean-Claude Anglars qui aimerait voir perdurer les valeurs de ce sport en souhaitant bon vent au club.