Decazeville. Les filles en grande forme ce week-end

Le premier tournoi de foot féminin, mis sur pied par la JSBA et qui honore la mémoire de Philippe Mogéda, a séduit les participantes.

Six équipes ont répondu à l’appel de la JSBA pour le premier tournoi féminin Philippe-Mogéda, au stade Léopold-Goryl, Aubin, avec comme marraine Laurie Cance, n° 10 et capitaine du Rodez Aveyron Football.

Ce tournoi s’est disputé sous une formule championnat, avec des matchs de 10 minutes.

Le matin, toutes les équipes ont disputé 5 matchs (aller) et l’après-midi, après la pause repas, elles ont joué cinq autres matchs (retour). Les quatre premières ont fait une demi-finale et les deux formations victorieuses ont disputé la finale.

Le tournoi a été remporté par F.C. Comtal devant la JSBA, aux tirs au but. Le challenge de l’équipe Fairplay est revenu à Bouillac. La récompense pour la meilleure gardienne a été attribuée à celle d’Arpajon. La meilleure buteuse nomme Jessie Hortelano de la JSBA.

Ce tournoi s’est déroulé dans un excellent esprit partagé par toutes les participantes.

Les organisateurs félicitent les filles et les arbitres, officiels et non officiels dont des jeunes.

Ils remercient les sponsors, la Région, le Département et les communes d’Aubin, Cransac, Decazeville, Firmi et Viviez. Tandis que Karine Hortélano, l’une des chevilles ouvrières de l’événement, adresse un grand merci aux bénévoles. Didier Mogéda, ancien joueur et entraîneur emblématique du Bassin, qui réside depuis 10 ans à Brive, était présent et a remis les récompenses. Cette épreuve devrait être reconduite l’an prochain.