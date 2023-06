"Qu'elles quittent ce marché dès qu'elles le peuvent" : la Banque centrale européenne lance un appel

Ce mardi 13 juin 2023, la Banque centrale européenne a lancé un appel, destiné à plusieurs autres banques de la zone euro.

"Qu'elles quittent ce marché dès qu'elles le peuvent"

Un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, la BCE a invité les banques de la zone euro à mettre fin aux opérations sur le marché russe. "Je pense qu'il est important que les banques restent focalisées sur la réduction de leurs expositions (à la Russie) et, idéalement, qu'elles quittent ce marché dès qu'elles le peuvent", a déclaré lors d'une conférence Andrea Enria, le responsable de la supervision du secteur bancaire à la BCE. Une poignée de banques européennes, dont l'autrichienne Raiffeisen Bank International et l'italienne UniCredit, opèrent encore en Russie.

"Un risque de réputation considérable"

Andrea Enria a reconnu que les banques n'accordaient plus de nouveaux prêts en Russie et qu'il était difficile de vendre leurs filiales locales en raison des pressions exercées par Moscou, qui requiert l'approbation du président russe pour toute cession. Mais le superviseur a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts.

"Il s'agit d'une démarche que nous saluons, mais nous incitons aussi fortement les banques à la mettre en œuvre, car continuer à opérer en Russie présente un risque de réputation considérable", a-t-il déclaré. Raiffeisen et UniCredit, qui affirment toutes deux réduire leurs activités en Russie, jouent un rôle important pour l'économie russe, aux prises avec les sanctions occidentales.

Raiffeisen, la principale banque occidentale en Russie, a déclaré qu'elle envisageait une scission ou une vente de ses opérations locales.